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गुजरात में चांदीपुरा वायरस संक्रमित 22 बच्चों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस मानसून सीजन में गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण 22 बच्चों की जान चली गई है। 184 संदिग्ध मामलों में से 35 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, सात बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, और मच्छरों के प्रसार को रोकने के लिए इलाके में दवा छिड़काव किया जा रहा है।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस संक्रमित 22 बच्चों की मौत

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात में इस मानसून सीजन में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित 22 बच्चों की जान चली गई। राज्य में इस संक्रमण के 184 संदिग्ध मामलों में से 35 पॉजिटिव निकले थे। सात बच्चों का अब भी गंभीर हालत में अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसारिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, साबरकांठा, पाटन और अन्य जिलों में चांदीपुरा वायरस के मामले मिले थे। उन्होंने बताया कि 11 संदिग्ध मामलों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि सात बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज दिया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। बताया कि स्वास्थ्य टीमों को उन इलाकों में दवा छिड़काव करने को कहा गया है, जहां यह वायरस फैलाने वाली सैंड फ्लाई (बालू मक्खी) के होने की आशंका है।

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