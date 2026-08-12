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विधायक ने सदन में जंगली हाथियों से सुरक्षा के मुद्दे को उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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चांडिल की विधायक सविता महतो ने विधानसभा में खेल सुविधाओं और पर्यटन विकास की मांग के साथ-साथ जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थायी समाधान की भी बात की। उन्होंने स्थानीय स्टेडियम निर्माण और ओड़िया एवं मुरु गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की गुहार लगाई।

विधायक ने सदन में जंगली हाथियों से सुरक्षा के मुद्दे को उठाया

चांडिल। विधायक सविता महतो ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से जहां चांडिल अनुमंडल में खेल सुविधाओं और पर्यटन विकास की मांग रखी, वहीं शून्यकाल में क्षेत्र में जंगली हाथियों के लगातार बढ़ रहे आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग की। विधायक ने नीमडीह, चांडिल और ईचागढ़ प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का मामला विधानसभा में उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सरकार की ओर से बताया गया कि इन प्रखंडों में पूर्व से स्वीकृत स्टेडियम की अवधि पूरी हो चुकी है। विधायक ने ओड़िया और मुरु गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मुद्दा को सदन में उठाया।

सरकार ने कहा कि चांडिल डैम के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों गांवों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को भेजे जाने की जानकारी दी गई है। उन्होंने जंगली हाथियों के कारण ग्रामीणों की जान-माल, घर और फसलों को हो रहे नुकसान का उल्लेख किया।

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