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चांडिल डैम का जलस्तर घटकर 179 मीटर के नीचे पहुंचा, बंद हुए फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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चांडिल डैम का जलस्तर 178.90 मीटर पर पहुंच गया है, जिसके बाद सभी छह फाटकों को बंद कर दिया गया। रविवार को अंतिम दो फाटकों को भी बंद किया गया। यह वर्ष का पहला अवसर है जब डैम के सभी फाटक बंद किए गए हैं, जब बारिश के कारण जलस्तर 180 मीटर के करीब पहुंच गया था।

चांडिल डैम का जलस्तर घटकर 179 मीटर के नीचे पहुंचा, बंद हुए फाटक

चांडिल। चांडिल डैम का जलस्तर घटकर 178.90 मीटर पर पहुंचने के बाद डैम के खुले हुए सभी छह फाटकों को बंद कर दिया गया। रविवार की दोपहर को खुले हुए अंतिम दोनों फाटक को भी बंद कर दिया गए। इस वर्ष पहली बार डैम के सभी फाटक को बंद कर दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले बारिश के कारण डैम का जलस्तर 180 मीटर के करीब पहुंचने के बाद डैम के छह फाटक को आधा-आधा मीटर खोल दिया गया था।

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