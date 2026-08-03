विस्थापितों ने बनाया नया संगठन, आज प्रशासक से मिलेंगे
चांडिल डैम के विस्थापितों ने विस्थापित समन्वय मंच का गठन किया। इस मंच के माध्यम से वे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विस्थापित नेता ने कहा कि चार दशकों से मुआवजा बकाया है और पुनर्वास में समस्याएं बनी हुई हैं। वे संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
चांडिल। चांडिल डैम के विस्थापित चांडिल डैम विस्थापित समन्वय मंच के माध्यम से अब आंदोलन को गति और धार देंगे। स्थानीय रिसॉर्ट में रविवार को चांडिल डैम के विस्थापितों की बैठक हुई। बैठक में विस्थापितों ने सर्वसम्मति से चांडिल डैम विस्थापित समन्वय मंच का गठन किया तथा निर्णय लिया कि इस संगठन के माध्यम से विस्थापित आंदोलन को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। बैठक में विस्थापित नेता नारायण गोप ने कहा कि चांडिल डैम विस्थापित समन्वय मंच का एक प्रतिनिधिमंडल विस्थापित मुद्दों को लेकर सोमवार को स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक और अपर निदेशक से मिलेगा। 7 अगस्त को रांची में जलसंसाधन मंत्री एवं पर्यटन मंत्री से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि चार दशक बाद भी विस्थापितों का मुआवजा बकाया है तथा पुनर्वास स्थल में मूलभूत समस्याएं जस की तस हैं। बैठक में नारायण गोप, अंबिका यादव, विवेक सिंहदेव, अनूप महतो एवं राकेश रंजन महतो आदि मौजूद थे।
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