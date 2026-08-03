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बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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चंदौली में रविवार रात हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है। उमस भरी गर्मी कम होने से धान की रोपाई का कार्य तेजी से हो रहा है। बारिश से खेतों में नमी आई, जिससे किसान फसल लगाने में जुट गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है।

बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

चंदौली, संवाददाता। जिले में रविवार रात हुई बारिश और सोमवार सुबह से छाए बादलों के बीच पड़ रही रुक-रुक कर फुहारों से उमस और गर्मी से जहां राहत मिली है। वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है। जिससे धान की रोपाई का कार्य तेज हो गया है। पानी के संकट से जूझ रहे किसान अब खेतों में उतरकर रोपाई में जुट गए हैं। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद किसानों ने धान की रोपाई में तेजी ला दी है। रविवार रात हुई बारिश से उमसभरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की फुहारें पड़ने से मौसम सुहावना बना रहा।

तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत महसूस की, जबकि मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

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