फास्ट फूड दुकानदार की भांजे ने की थी हत्या

खुलासा: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा चौक स्थित फास्ट फूड दुकानदार चंदन कुमार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में उसके भांजे ने ही दी थी।

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा चौक स्थित फास्ट फूड दुकानदार चंदन कुमार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में उसके भांजे ने ही दी थी। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के सहारे पुलिस ने शुक्रवार रात घटित हत्या की इस वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मृतक के भांजे ने अपने एक अन्य साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया एवं बेगूसराय निकल भाग निकला था। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उन्हें बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मधेपुरा जिले के पुरैनी बाजार निवासी विशाल कुमार उर्फ रोशन एवं बेगूसराय जिले के बरौनी थानान्तर्गत चकिया निवासी साहिल कुमार के रूप में हुई है। मरंगा थाना परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर वन एसडीपीओ अभिनव परासर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रोशन मृतक चाऊमीन दुकानदार का भांजा है। पुलिस ने इनके पास से 12 हजार 500 रुपये कैश, दो पिस्टल, एक कट्टा, 7.65 एमएम की 17 राउंड गोली एवं मृतक की बाइक बरामद किया है。

गहरे पारिवारिक विवाद में हुई थी हत्या: आरोपियों से पुलिस पूछताछ तथा अनुसंधान में इस बात का खुलासा हुआ है कि गहरे पारिवारिक विवाद के कारण चाऊमीन दुकानदार की हत्या हुई है। पुलिस ने कुछ खास वजहों से पारिवारिक विवाद के स्वरूप का खुलासा करने से परहेज कर लिया है। हत्या के बाद मृतक की बाइक गायब थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे को खंगालते पुलिस कोढ़ा पहुंची। यहां पेट्रोल पंप पर पता चला कि मृतक की बाइक में दो युवकों ने पेट्रोल भरवाया था। पेट्रोल पंप पर पुलिस को यह भी पता चला कि भागने के क्रम में युवक घायल हो गए थे। यहां से निकल कर इलाज के लिए वे दोनों अस्पताल पहुंचे थे। तकनीकी अनुसंधान के जरिए पुलिस दोनों युवकों तक पहुंची और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सारा राज खुद- बखुद खुल कर सामने आ गया।

बस से पूर्णिया पहुंचे थे आरोपी: पुलिस छानबीन में यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी बस से पूर्णिया पहुंचे थे। फिर चंदन की रेकी और घटना को अंजाम देकर मृतक की बाइक से ही कोढ़ा के रास्ते बेगूसराय भाग निकले थे। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने चाऊमीन दुकानदार के सामने और पीछे जाकर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। जिनमें पांच गोली दुकानदार को लगी। पुलिस दोनों का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है। हालांकि अब इन दोनों का कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस के सामने नहीं आया है। पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि रोशन एवं साहिल की दोस्ती परदेस में काम करने के दौरान हुई थी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि साहिल ने घटना को अंजाम देने में रोशन का बेझिझक साथ दिया।

परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया था आरोप: हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले तीन भाइयों पर आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक पुराने केस में समझौता करने के लिए पड़ोसी मृतक एवं उसके परिजनों पर लगातार दबाव बना रहे थे। उसके लिए कई दफे उन्होंने परिजनों को धमकाया भी था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ जब तकनीकी अनुसंधान शुरू किया तो उसे इनपुट मिलते गए और आखिरकार आरोपियों तक वह पहुंच ही गई।