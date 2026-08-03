पोलियो से प्रभावित चंचल 16 वर्षों से ला रहे हैं कांवड़
दिल्ली निवासी चंचल, जिनके पैर में पोलियो है, हरिद्वार आकर गंगाजल लेने के लिए पिछले 16 वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था उन्हें हर वर्ष इस कठिन यात्रा पर प्रेरित करती है।
रुड़की। दिल्ली निवासी चंचल, जिनके पैर में पोलियो है, पिछले 16 वर्षों से लगातार हरिद्वार आकर गंगाजल ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था ही उन्हें हर वर्ष इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है।
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