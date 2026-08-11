स्नातक नामांकन के लिए अब तक 36 सौ आवेदन
धनबाद। बीबीएमकेयू के धनबाद और बोकारो के 33 डिग्री कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए चांसलर पोर्टल खोला गया है। अब तक लगभग 36 सौ आवेदन आए हैं, जिनमें वोकेशनल कोर्स के लिए लगभग 40 आवेदन शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त है।
धनबाद। बीबीएमकेयू के धनबाद व बोकारो के 33 डिग्री कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए चांसलर पोर्टल खोला गया है। चांलसर पोर्टल से अब तक लगभग 36 सौ आवेदन मिले हैं। इनमें वोकेशनल कोर्स के लिए लगभग 40 आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है।
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