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डेढ़ किलो चरस संग दो युवक दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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चम्पावत पुलिस ने 1.490 किलो चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 22 वर्षीय आयुष चंद्र आर्य और 20 वर्षीय सौरव टम्टा शामिल हैं। दोनों चरस बेचने के लिए जा रहे थे। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डेढ़ किलो चरस संग दो युवक दबोचे

योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत पुलिस ने डेढ़ किलो चरस के साथ दो युवकों को दबोचा है। दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। चम्पावत पुलिस ने 1.490 किलो चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी रेखा यादव ने बताया कि लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देवीधार पंचेश्वर रोड, लोहाघाट में बाइक संख्या यूके 03 सी 8125 में सवार दो युवकों की तलाशी ली। तलाशी में 22 वर्षीय आयुष चंद्र आर्य निवासी छतार और 20 वर्षीय सौरव टम्टा, निवासी नसखोला, पंचेश्वर के पास से 1.490 किलो चरस बरामद की।

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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चम्पावत निवासी एक व्यक्ति को चरस बेचने जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। टीम में एसआई कमलेश भट्ट, प्रकाश भट्ट व कुंदन बोहरा, एएसआई संजय जोशी, ललित श्रीवास्तव, नासिर हुसैन, महेंद्र डंगवाल, तपेंद्र जोशी, उमेश राज, ललित चौधरी, राजकुमार, सूरज कुमार आदि शामिल रहे।

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