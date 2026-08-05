नौ अगस्त से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान
चम्पावत जिले में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलेगा। इस दौरान तिरंगा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीएम मनीष कुमार ने सभी विभागों को मिलकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।
चम्पावत। चम्पावत जिले में नौ से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इस दौरान तिरंगा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और जन जागरुकता कार्यक्रम होगा। डीएम मनीष कुमार ने सभी विभागों को अभियान को सफल बनाने के लिए समंवय बना कर कार्य करने के निर्देश दिए। बताया कि इस दौरान जिले भर में तिरंगा रैली, तिरंगा साइकिल व ई-बाइक रैली, देशभक्ति, तिरंगा प्रदर्शनी समेत तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। डीएम ने हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा।
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