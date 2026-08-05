बनबसा में होगा अछनेरा एक्सप्रेस का ठहराव
सतीश जोशी, चम्पावत। अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस का बनबसा में ठहराव होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए मंजूरी दी है। इससे यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पत्र के बाद उठाया गया।
सतीश जोशी, चम्पावत। अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस का बनबसा में ठहराव होगा। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री ने ठहराव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रेल का बनबसा में ठहराव होने से यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। बनबसा रेलवे स्टेशन पर अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृत मिल गई है। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि रेलगाड़ी संख्या 15093/15094 अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस का ठहराव बनबसा में किया जाएगा। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि बीते आठ जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन सुविधा को देखते हुए बनबसा रेलवे स्टेशन में ठहराव के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजा था।
जिसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री ने बनबसा में रेल के ठहराव को मंजूरी दी है। बताया कि इस निर्णय से यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें