कारी सड़क का सुधारीकरण होगा
चम्पावत। तामली सड़क से मुख्य तोक कारी तक डामरीकरण के लिए ₹2.64 करोड़ की स्वीकृति मिली है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि सड़क के सुधारीकरण से क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं।
चम्पावत। तामली सड़क से मुख्य तोक कारी तक डामरीकरण होा। इसके लिए ₹2.64 करोड़की स्वीकृति मिली है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप किया जाए।
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