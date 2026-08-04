संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को दें
चम्पावत में एसपी रेखा यादव और बैंक प्रबंधकों के बीच बैठक हुई। इस दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम, धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई और संदिग्ध खातों की जानकारी साझा करने पर चर्चा की गई। एसपी ने डिजिटल लेन-देन में सतर्क रहने के लिए ग्राहकों को जागरूक करने का आग्रह भी किया।
योगेश जोशी, चम्पावत। एसपी रेखा यादव और बैंक प्रबंधकों के बीच बैठक हुई। इस दौरान एसपी ने बैंक प्रबंधकों से संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। चम्पावत पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस और बैंक प्रबंधकों के बीच बैठक हुई। बैठक में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया गया। साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित सहायता, एमआरएम और जीआरएम पोर्टलों के तहत साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्यवाही, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, धनराशि होल्ड व वापसी की प्रक्रिया और पुलिस एवं बैंक के मध्य प्रभावी समन्वय को लेकर चर्चा हुई।
एसपी ने कहा कि साइबर अपराधी नए तरीकों से अपराध कर रहे हैं। उन्होंने साइबर फ्रॉड की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने, संदिग्ध खातों की जानकारी साझा करने, धनराशि को शीघ्र होल्ड कराने की प्रक्रिया को तेज करने तथा ग्राहकों को डिजिटल लेन-देन के दौरान सतर्क रहने के लिए नियमित रूप से जागरक करने की अपील की।
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