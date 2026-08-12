चार वर्षीय स्नातक कोर्स मगर तीन साल में ही थमा दे रहे हैं डिग्री

कोल्हान विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू नहीं हो पा रहा है। कॉलेजों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के कारण विद्यार्थियों को केवल तीन वर्षीय डिग्री मिल रही है। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संसाधनों की कमी की बात कही है।

कोल्हान विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर अमल होता नहीं दिख रहा है। प्रावधान के मुताबिक चौथे साल में विद्यार्थियों को एडवांस रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री मिलनी थी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेज अधिकतर विषयों में संसाधन और शिक्षकों की भारी कमी का रोना रोकर चौथे साल में रिसर्च कराने से हाथ खींच रहे हैं। स्थिति यह है कि छठे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद ही विद्यार्थियों को तीन साल वाली सामान्य स्नातक डिग्री थमाकर पाठ्यक्रम से एग्जिट दे दिया जा रहा है। मसलन जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज में विज्ञान (फिजिक्स मेजर) के विद्यार्थियों को छठे सेमेस्टर के बाद एग्जिट मात्र का विकल्प दिया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों में 7.5 सीजीपीए की न्यूनतम पात्रता प्राप्त की है, उन्हें भी कॉलेज की ओर से रिसर्च के साथ स्नातक करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है。

विद्यार्थियों की चिंताएँ विद्यार्थियों की ओर से इसपर चिंता जताई जा रही है कि एक तरफ सरकार उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण छात्र चाहकर भी चौथे साल का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज, एलबीएसएम कॉलेज समेत अन्य अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में विज्ञान विषय में प्रयोगशालाओं, आधुनिक पुस्तकालयों और रिसर्च गाइड (अध्यापकों) का अभाव है। इसके अलावा, सातवें सेमेस्टर में नामांकन के लिए 75 प्रतिशत अंकों की शर्त और पारंपरिक पीजी पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों के बढ़ते रुझान ने भी इस संकट को और गहरा दिया है। परिणामस्वरूप, संसाधनविहीन कॉलेज शोध के नाम पर औपचारिकता पूरी करने से भी बच रहे हैं। नतीजतन, चार साल के इस कोर्स का लाभ देने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रशासनिक अकुशलता के कारण छात्रों को सीधे मना कर तीन वर्षीय डिग्री लेकर दो वर्षीय पीजी में नामांकन दिलाया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की स्थिति इस मसले पर कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी सीधे तौर पर जवाब देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसके संचालन के लिए जरूरी संसाधन कॉलेजों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे में नई व्यवस्था का पूरी तरह सुगम होना मुमकिन नहीं है।