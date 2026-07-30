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अधिकांश प्रधानमंत्री जन औषिध केंद्रों पर नहीं है पर्याप्त जेनरिक दवांए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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जिला अस्पतालों के साथ ही अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहा है संचालित अधिकांश प्रधानमंत्री जन औषिध केंद्रों पर नहीं है पर्याप्त जेनरिक दवांए

अधिकांश प्रधानमंत्री जन औषिध केंद्रों पर नहीं है पर्याप्त जेनरिक दवांए

चंदौली। जिले के दो जिला अस्पतालों और सीएचसी एवं पीएचसी एवं अन्य सरकारी अस्पतालों के साथ ही विभिन्न बाजारों में प्राइवेट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी और प्राइवेट करीब 32 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों की जेनरिक दवाइयां मुहैया करायी जाती है। लेकिन वर्तमान में जन औषधि केंद्रों पर पर्याप्त जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं है। यदि कुछ जगहों पर सरकारी हास्पिटलों चल रहे जन औषधि केंद्र पर दवाएं हैं भी तो तैनात डाक्टरों की मनमानी कमिशन के चक्कर में बाहर की दवाएं लिख दिया जाता है। इससे दूर-दराज से आए मरीजों को जेनरिक दवाओं की जगह बाहर की दवा लेने को विवश होना पड़ता है। ब्रांडेड दवाएं महंगी होने से मरीजों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है。

सरकारी योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार ने गरीब मरीजों को सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री जन औषधि सरकार की एक विशेष योजना है। इसके तहत आम जनता को 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के दामों में काफी अंतर होता है। कई लोगों की आर्थिक स्थित ऐसी नहीं होती है कि वह ब्रांडेड दवाएं खरीद सकें। ऐसे लोगों को जेनरिक दवाएं काफी राहत देती है। वर्तमान में जिले में चंदौली और चकिया जिला अस्पतालों के अलावा धानापुर, सैयदराजा, नौगढ़ और सदर पीएचसी सहित अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बाजारों में प्राइवेट जन औषिध केंद्र चल रहे हैं। मुख्यालय स्थित पंडित कमलापति जिला हास्पिटल परिसर में चल रहे जनऔषधि केंद्र पर इस समय सर्जिकल से जुड़ी दवाएं एवं उपकरण उपलब्ध नहीं है। यहां केंद्र पर 950 जेनरिक दवाओं में विभिन्न बीमारियों को 750 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। केंद्र संचालक फार्मासिस्ट रवि ने बताया कि डाक्टरों के अनुसार मरीजों को जेनरिक दवाएं मुहैया करायी जाती है। दवाएं खत्म होने के बाद तत्काल डिमांड कर मंगा लिया जाता है। ताकि मरीजों को जेनरिक दवाओं के लिए परेशान न होना पड़े। चकिया प्रतिनिधि के अनुसार, जिला संयुक्त चिकित्सालय परिसर में जन औषधि केंद्र बनाया गया है। ताकि सस्ती और जेनेरिक दवाइयों को गरीब तबके के लोगों को सस्ते दरों पर मुहैया कराई जा सके। अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी के चलते दूर-दराज से आए मरीजों को बाहर की दवा लेनी पड़ती है। जिससे उसका असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। जिसके चलते जन औषधि केंद्र में रखी दवाइयां धूल फांक रही है। जिला संयुक्त चिकित्सालय परिसर में स्थित जन औषधि केंद्र में वर्तमान में डायबिटीज, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, बुखार, मानसिक रोग, चर्मरोग, एन्टी बायोटिक, हड्डी रोग, मल्टी विटामिन, कैल्शियम की दवा उपलब्ध है। केन्द्र संचालक रामआसरे गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में उनके स्टोर में 260 प्रकार की दवाईयां मौजूद है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में जेनरिक दवाएं क्यों उपलब्ध नहीं हैं?
जन औषधि केंद्रों पर पर्याप्त जेनरिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कई जगहों पर डॉक्टरों की मनमानी के चलते मरीजों को बाहर की दवाएं लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

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