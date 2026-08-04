मालगाड़ियों के कारण घट जाती है वंदे भारत की स्पीड

अत्याधुनिक सुविधा, साफ-सफाई, स्पीड और प्रीमियम ट्रेन होने की वजह से वंदे भारत ट्रेनें लोगों की पहली पसंद बन गई है। हालांकि चक्रधरपुर रेल मंडल में मालगाड़ियों के कारण वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार कम हो जा रही है। बताया जाता है कि टाटानगर-बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन राजखरसावां तक 130 किमी प्रति घंटे स्पीड से चलती है, जबकि राजखरसावां से डांगुवापोसी के बीच स्पीड 100 किमी होती है। वहीं, जरूली तक वंदे भारत की स्पीड 65 किमी रहती है। जरुली से जखपुर तक 110 किमी और इसके बाद ट्रेन फिर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। इससे टाटा से भुवनेश्वर तक पहुंचने में 7 घंटे लग जा रहे हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी 7.15 घंटे में टाटा से भुवनेश्वर पहुंच जाती है। ऐसे में टाटा-बरहमपुर वंदे भारत के यात्रियों का कहना है कि ज्यादा किराया देकर भी सामान्य ट्रेनों के समय पर ही पहुंचने से क्या फायदा। अत्याधुनिक सुविधा यंत्रों से लैस वंदे भारत ट्रेन में टाटा से भुवनेश्वर का किराया पुरुषोत्तम, नीलांचल व उत्कल एक्सप्रेस से ज्यादा है, लेकिन दिन का सफर होने के कारण यात्री वंदे भारत में टिकट बुक करते हैं। जानकार बताते हैं कि चाईबासा के बाद मालगाड़ियों का दबाव ज्यादा होता है और पैसेंजर ट्रेन कम चलती हैं। इससे टाटा-बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड में बार-बार उतार-चढ़ाव होता है。