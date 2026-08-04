मंहगाई ने थामी हथकरघों की रफ्तार, बुनकरों के सामने रोजगार की चुनौती
सीतापुर जिले में ओडीओपी के तहत दरी उद्योग कई परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बाजार की प्रतिस्पर्धा, बढ़ती लागत और युवाओं का दूसरे क्षेत्रों में रुझान। सरकारी मदद की उम्मीदें बुनकरों की स्थिति सुधारने का एकमात्र तरीका बनी हुई हैं।
सीतापुर, संवाददाता। जिले में ओडीओपी के तहत चयनित दरी उद्योग से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है। गांव-गांव में हथकरघों की खटखटाहट सुनाई देती थी, लेकिन आज यह पारंपरिक उद्योग बाजार, बढ़ती लागत, बिचौलियों, बिजली, मशीनों की प्रतिस्पर्धा और नई पीढ़ी की बेरुखी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकारी योजनाओं के बावजूद सवाल यह है कि बुनकरों के घरों में करघे वास्तव में चल रहे हैं या यह उद्योग सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित होकर रह गया है।
दरी उद्योग की वर्तमान स्थिति
जिला उद्योग केंद्र और हथकरघा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले में ओडीओपी के तहत आने वाले दरी उद्योग के तहत 500 इकाईयां पंजीकृत हैं। जिसमें 06 बड़ी, 50 मध्यम और करीब 450 छोटी इकांइयां और 38 हजार बुनकर शामिल हैं। इसके अलावा जिले में 10 दरी निर्यातक भी हैं। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर इनमें से काफी करघे बंद पड़े हैं। बीते एक दशक में कई परिवारों ने यह पुश्तैनी पेशा छोड़कर मजदूरी, खेती या निजी नौकरियों का सहारा ले लिया। वहीं पिछले कुछ महीनों में बने वैश्विक हालातों ने बुनकरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
महंगाई और मेहनत का सही मोल
लंबे समय से दरी बनाने के काम से जुड़े बुजुर्ग बुनकरों का कहना है कि पहले पूरा परिवार करघे से जुड़ा रहता था, जबकि अब युवा बेहतर आय और स्थिर रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। बुनकरों का कहना है कि एक अच्छी गुणवत्ता की दरी तैयार करने में तीन से सात दिन तक लग जाते हैं। सूत, रंगाई और अन्य सामग्री पर लागत लगातार बढ़ी है, लेकिन तैयार दरी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। स्थानीय बाजार में बिचौलियों के जरिए बिक्री होने से सबसे अधिक मुनाफा व्यापारियों के हिस्से में जाता है, जबकि बुनकर के हाथ सीमित आय ही लगती है। कई बुनकरों की औसत मासिक आमदनी इतनी नहीं है कि परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई आसानी से चल सके।
वैश्विक तनाव और निर्यात पर प्रभाव
हाल के वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर निर्यात बाजार पर भी पड़ा है। बुनकरों और व्यापारियों के अनुसार विदेश भेजा जाने वाला माल कई बार समय पर नहीं निकल पाता, जिससे तैयार माल गोदामों में फंस जाता है और भुगतान में देरी होती है। दूसरी ओर महंगे सूत और बिजली की बढ़ती लागत ने उत्पादन और महंगा कर दिया है। इसके अलावा खाड़ी देशों और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात करीब-करीब बंद हो चुका है, जिसके योरोप ही यहां के दरी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा बाजार है।
सरकारी योजनाओं का महत्व
पावरलूम और मशीनों से तैयार उत्पादों ने भी हाथ से बनी दरी के बाजार को प्रभावित किया है। मशीन से तैयार दरी कम समय में और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है, जबकि हाथ से बनी दरी गुणवत्ता, मजबूती और कलात्मकता में बेहतर होने के बावजूद पर्याप्त बाजार नहीं पा रही है। अब उम्मीद सरकारी योजनाओं, बेहतर विपणन, ऑनलाइन बिक्री, सस्ती कार्यशील पूंजी और बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने पर टिकी है। स्थानीय बुनकरों का कहना है कि यदि उचित दाम, समय पर ऋण, बिजली में राहत और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो करघों की खामोशी फिर से खटखटाहट में बदल सकती है। अन्यथा आने वाले वर्षों में यह पारंपरिक हुनर इतिहास के पन्नों तक सिमटने का खतरा झेल सकता है।
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