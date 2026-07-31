व्यक्ति नहीं, व्यवस्था से चले बीएचयू : कुलपति

बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान विभिन्न समस्याओं का समाधान किया और बेहतर परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने विश्वविद्यालय में सुधार, पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया, और छात्रों के कल्याण के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की।

वाराणसी। बीएचूय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 365 दिन पूरे कर रहे हैं। महीनों से खाली कुलपति की कुर्सी संभालते ही कई चुनौतियों से एक साथ निपटने वाले प्रो. चतुर्वेदी ने व्यवस्था को सिरे से दुरुस्त करने की दिशा में कई पहलें कीं। एक साल के कार्यकाल की चुनौतियों-उपलब्धियों पर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ से उन्होंने खुलकर बात की। साथ ही भविष्य की योजनाओं का खाका भी सामने रखा। प्रस्तुत है अभिषेक त्रिपाठी की उनसे बातचीत के मुख्य अंश...। प्रश्न : बीएचयू जैसे सभी विधाओं को समाहित करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर एक वर्ष पूरे करने का अनुभव कैसा रहा है?

कार्यकाल का अनुभव उत्तर : यह एक सुखद अनुभव है, मैं यह कह सकता हूं। इस दायित्व में कई ऐसी चीजें आती हैं जिनसे लगता है कि कठिन समय है। मगर जब समग्र आकलन करते हैं तो भाव खुशी का आता है।

बेहतर बदलाव का फैसला प्रश्न : एक साल के कार्यकाल का वह फैसला, जिसे आप बेहतर बदलाव के रूप में देखते हैं?

उत्तर : जब मैं यहां आया तो सबसे बड़ी तात्कालिक चुनौती पीएचडी एडमिशन की थी। टीचर्स और स्टाफ ने बहुत मेहनत की। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली और बिल्कुल पारदर्शी-विवादहीन प्रवेश हुए। इस प्रक्रिया को हम अब और बेहतर कर रहे हैं। छात्रों के फीडबैक के आधार पर आगे इसमें और सुधार होंगे। पीएचडी में सभी को प्रवेश तो मिल नहीं सकता, मगर ऐसा होगा कि गलत तरीके से कोई नहीं रुकेगा। जल्द ही दूसरे चक्र के एडमिशन भी होंगे और इसमें कई बेहतर मौके सामने आएंगे।

सुधार की गुंजाइश प्रश्न : कोई ऐसा फैसला, जिसमें आपको अब भी सुधार की गुंजाइश महसूस होती है?

उत्तर : फैसला कहें या कार्य करने की पद्धति में बदलाव, हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय में कार्य संस्कृति बदले। लोग आपस में बात करने में हिचकें नहीं। यह संवाद शिक्षक-छात्र, डीन-शिक्षकों या विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच हो सकता है। कोई भी यह चयन नहीं कर सकता कि वह किसके साथ काम करेगा, ऐसे में पसंद-नापसंद को दरकिनार कर आपसी संवाद जरूरी है। मैं यह कहूंगा कि यह बदला है और लोग संवाद करने लगे हैं। यह कार्य संस्कृति में स्थापित हो जाए तो विश्वविद्यालय को शक्ति मिलेगी।

BHU की रैंकिंग प्रश्न : 110 साल पुराना बीएचयू देश के ख्यात और लोकप्रिय विश्वविद्यालयों में है, मगर रैंकिंग में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। बीएचयू को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए क्या योजना है?

उत्तर : हमारा प्रयास है कि यह विश्वविद्यालय वाकई ‘विश्वविद्यालय’ हो। कोशिश है कि यहां देशभर से अच्छे छात्र और शोधार्थी आएं। शोध का स्तर मानक की तरह हो। आठ महीने पहले अंतरविषयी शोध योजना भी लांच की गई। नए उपकरण औ सुविधाएं भी आने लगी हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि रिसर्च मॉडर्नाइजेशन को एक स्वत:स्फूर्त प्रक्रिया बना लें। मेरा मानना है कि अगर इस सड़क पर चलते रहेंगे तो परिणाम जरूर आएंगे और अगर मैं कहूं तो नेशनल और ग्लोबल रैंकिंग में परिणाम दिखने भी लगे हैं।

हॉस्टल मेस की गुणवत्ता प्रश्न : हॉस्टल की मेस पर सवाल उठते रहते हैं, इसका निराकरण कैसे करेंगे?

उत्तर : हॉस्टलों में छोटी-छोटी स्वतंत्र मेस की संख्या ज्यादा है। ऐसे में गुणवत्ता निगरानी की समस्या बनी रहती है। पिछले दिनों एक हॉस्टल के खाने में छिपकली मिलने की घटना भी हुई। इसे संज्ञान में लेकर मेस के समेकन का विचार किया जा रहा है। कई छोटी मेस की जगह 20-25 बड़ी मेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण में कोई कमी न रहे। छात्रों को हमेशा भोजन उपलब्ध हो, ऐसा न हो कि वह किसी रात लंका पर खाना ढूंढ़ रहा हो। साथ ही वह अपनी क्षमता या सुविधानुसार उसमें सामग्री कम या ज्यादा भी कर सकें।

BHU विकास और विरासत प्रश्न : बीएचयू एक हेरिटेज संस्था है। इसके विकास के साथ ही विरासत को बरकरार रखने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

उत्तर : बहुत सारे भवन हैं, जिनमें काम करने की जरूरत है। इसमें कई चुनौतियां हैं। हम भवन में सुधार या जीर्णोद्धार के समय बीएचयू बंद नहीं कर सकते। धन और संसाधन भी असीम नहीं हैं। बीएचयू बढ़ रहा है तो नए भवनों की भी जरूरत है। नए प्रोजेक्ट, उपकरण और विद्यार्थियों के लिए जगह बनानी है। हम यह नहीं कह सकते कि अब नया कुछ नहीं बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम सामन्जस्य बनाकर विकास भी करते रहें और विरासत का संरक्षण भी।

पिछले कुलपति की चर्चाएं प्रश्न : पिछले कुलपति का कार्यकाल काफी चर्चाओं में रहा। कुछ चर्चाएं अब तक हैं, इनके निवारण का क्या तरीका है?

उत्तर : मैं विश्वविद्यालय की संस्कृति को व्यक्ति से हटाकर व्यवस्था और विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं। लोग आते-जाते रहेंगे। कुलपति, डीन या हेड कोई भी हो, कार्यकाल तीन साल का ही होगा। इसके स्थान पर गलत नियम या नियमों को बदलने की प्रक्रिया की चिंता करें। हम नए दौर में जाने की चिंता करें। पिछले दिनों में एकेडमिक काउंसिल की चर्चाओं में कई सुधारात्मक बदलाव किए। बीएचयू जैसे विशिष्ट विश्वविद्यालय में लोगों की चिंता न कर मेरिट की चिंता करें तो बदलाव सकारात्मक ही होंगे।

नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव प्रश्न : एआई, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हम कहां ठहरते हैं?

उत्तर : शोध प्रक्रिया में जैसे हमें बिजली-पानी, उपकरण चाहिए, वैसे ही अब एआई भी चाहिए। एआई को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब पब्लिक मीटिंग में हम इसकी चर्चा ले जा रहे हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने खुद उदाहरण के साथ इस बात को रखा। हमारी एआई टास्क फोर्स भी इस दिशा में काम कर रही है। मैंने सारी फैकल्टी को एआई से जुड़े सेमिनार कराने को कहा है। हमारी कोशिश है कि हर शिक्षक और छात्र इससे लाभान्वित हों और बेहतर काम करें।

प्लेसमेंट की स्थिति प्रश्न : बीएचयू में मेधा की कमी नहीं, मगर प्लेसमेंट उस अनुसार नहीं। इसे बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं?

उत्तर : विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक इंटर्नशिप को गंभीरता से नहीं लिया गया था। हमने सेल का नाम बदल कर ‘प्लेसमेंट ऐंड इंटर्नशिप सेल’ कर दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करने वाले प्रबंधन संकाय के प्लेसमेंट मॉडल को सभी संकायों के साथ साझा कराया गया। देश के सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट मॉडल वह हैं, जहां छात्रों को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। हर संकाय में एक समन्वयक नियुक्त करने की भी तैनाती है। उम्मीद है कि अगले साल इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।

छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति प्रश्न : बीएचयू हजारों छात्रों का घर है। जाहिर है सभी की मनोवैज्ञानिक स्थिति एक सी नहीं रहती। नए सत्र में इनकी काउंसिलिंग और अप्रिय घटनाओं को रोकने के क्या इंतजाम हो रहे हैं?

उत्तर : बीएचयू में पिछले वर्षों में छात्रों के बीच अप्रिय घटनाओं में कमी आई है। यहां स्टूडेंट्स वेलबीइंग सर्विस बेहतर काम कर रही है, मगर कई बार बच्चे इसके बारे में जान नहीं पाते। इसे आगे बढ़ाने के लिए नए सत्र के हर इंडक्शन प्रोग्राम में इन्हें भी एक सत्र दिया गया है, ताकि यह बच्चों से सीधे जुड़ सके। इसके अलावा पूरे साल बच्चों के बीच सामूहिक आयोजन और उत्सव किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजन युवाओं को अवसाद से बाहर निकालने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार होते हैं।

शोध में नकल के मुद्दे प्रश्न : हाल के दिनों में बीएचयू के कई शोध में नकल या गड़बड़ियां चर्चा में हैं। इनके ऑडिट का क्या तरीका है?

उत्तर : शोध में नकल या प्लैगेरिज्म और मैनिपुलेशन वैश्विक समस्या है। बीएचयू भी इससे अछूता नहीं है। वैश्विक जर्नल इससे निपटने के लिए ‘पेपर रिट्रैक्शन’ कर रहे हैं। अपने यहां रिसर्च की गुणवत्ता की जांच के अलावा एक और कमेटी बनाई गई है, जो पेपर रिट्रैक्शन की स्थिति में शोध लेखकों से इसकी असलियत पता करेगी। प्रथमदृष्टया कई ऐसे पेपर आए हैं, जिनके मुख्य लेखक बीएचयू के थे ही नहीं। मगर इसे हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और इसपर जल्द ही परिणाम दिखेंगे।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रश्न : टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटरनेशनल एमओयू में हम कहां ठहरते हैं?

उत्तर : टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में प्रगति अच्छी है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए हमारा इंटरनेशनल ऑफिस बाहरी छात्रों, तकनीकों और संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए पहल कर रहा है। हमारा ध्येय है कि इनके साथ ही फंडिंग भी ले आएं, जिससे छात्रों-शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

कुलपति की भूमिका प्रश्न : कुलपति बनने के कितना दबाव महसूस किया? दिनचर्या में कितना बदलाव आया?

उत्तर : दबाव महसूस नहीं किया, क्योंकि ऐसी भूमिका में काम करने का अनुभव रहा है। यह जरूर है कि हर दिन खुशी और दुख के कई अवसर आते हैं। विश्वविद्यालय पर गलत चर्चाएं दुख देती हैं और उपलब्धियां खुशी लेकर आती हैं। हालांकि अब खुशी के अवसर ज्यादा आते हैं। मैंने यह महसूस किया है कि हर चुनौती एक नए अवसर का दरवाजा खोलती है और नए अवसर फिर खुशी ले आते हैं।

सीटों की कमी प्रश्न : प्रवेश में हर साल सीटें खाली रह जाती हैं। इसकी क्या वजह है?

उत्तर : सीटें भरने के लिए हमें बाहर यह बताने की जरूरत है कि यहां छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। प्रवेश जटिल प्रक्रिया है। छात्रों को अवसर देने के लिए स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड चलाए जाते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद कक्षाएं समय से शुरू करने का भी दबाव है। ऐसे में तय करना होता है कि कब प्रक्रिया रोक कर कक्षाएं शुरू करनी है। वैसे इस समस्या देश के सभी संस्थान रूबरू हैं। इसके अलावा कई कोर्स अलोकप्रिय हो रहे हैं, इनकी सीटें भी कम की गई हैं।

नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रश्न : बीएचयू में पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्तियों का रास्ता कैसे साफ होगा?

उत्तर : हम नियुक्तियों को सतत प्रक्रिया बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि सेवानिवृत्ति के अलावा भी आना-जाना लगा रहता है। हमारी रिक्रूटमेंट सेल इसके लिए 24 घंटे काम कर रही है। नॉन टीचिंग की लिखित परीक्षाएं, प्रमोशन इंटरव्यू आदि लगातार हुए हैं। पिछले 11 महीनों से यह पटरी पर है। आगे भी यह लगातार चलती रहेगी।

भविष्य का दृष्टिकोण प्रश्न : आज के दो साल बाद इस कार्यकाल के अंतिम दिन आप बीएचयू को कहां देखते हैं?

उत्तर : मैं ये चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय उस समय उस स्थिति में हो कि डीयू और जेएनयू बीएचयू तरफ देख रहे हों। कई चीजों में वह अब भी बीएचयू की तरफ देखते हैं। कोशिश है कि आने वाले वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों की दिशा बीएचयू तय करे।