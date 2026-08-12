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समय से ट्रेनें चलने में चक्रधरपुर मंडल देश में 66 वें स्थान पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर रेल मंडल देश में ट्रेनों के समय पर चलने के मामले में 66वें स्थान पर है। इसकी समय पर चलने की दर 47.37 फीसदी है। इसके कारणों में माल ढुलाई की प्राथमिकता और ट्रेनों पर भारी दबाव शामिल है। रांची मंडल को 33वां जबकि धनबाद को 49वां स्थान मिला है।

समय से ट्रेनें चलने में चक्रधरपुर मंडल देश में 66 वें स्थान पर

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल ट्रेनों के समय से चलने के मामले में पूरे देश में 66 वें स्थान पर है। रेलवे की ओर से जारी सूची में में चक्रधरपुर रेलमंडल में यात्री ट्रेनों की समय से चलने की दर 47.37 फीसदी दर्ज की गई है। सूची में सबसे ऊपर कोट मंडल है,जबकि सबसे अंतिम पायदान पर खुर्दा रोड मंडल है। देश भर में 70 रेल मंडल हैं। रेलवे की ओर जारी सूची के मुताबिक, कोटा मंडल का पंच्युअलिटी दर सौ फीसदी रहा हे। दूसरे नंबर में गुंटाकाल रेल मंडल है,इसकी पंच्युअलिटी दर 99.33 फीसदी रही है। झारखंड के रांची मंडल को 33 वां स्थान मिला है, जबकि धनबाद 49वें नंबर पर है।जानकारी

के मुताबिक, चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों के लेट लतीफी के कारण में माल ढुलाई में प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। चक्रधरपुर मंडल देश के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों लौह अयस्क,कोयला आदि को जोड़ता है। माल ढुलाई में यह मंडल पूरे भारतीय रेल में चौथे स्थान पर आता है। ट्रैक पर मालगाड़ियों के भारी दबाव के कारण यात्री ट्रेनों को अक्सर आउटर या छोटे स्टेशनों पर रोक दिया जाता है जिसके कारण ने लेट हो जाती है। दूसरी और हावड़ा मुबई मुख्य रेल मार्ग पर होने के कारण यहां लगातार आधुनिकी, तीसरी चौथी रेल लाइन बिछाने और बंडामुंडा-राउरकेला के बीच पांचवीं लाइन की कमीशनिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यो के लिए बार बार ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाता रहा है।

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