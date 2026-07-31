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परख ओलंपियाड का आयोजन 2 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु 'परख तैयारी उड़ान' प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक हुई। 2 अगस्त 2026 को बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए परख ओलंपियाड आयोजित होगा, जो शैक्षणिक तैयारी का आकलन करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

परख ओलंपियाड का आयोजन 2 अगस्त को

चाईबासा, संवाददाता। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को आगामी दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ से समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि 2 अगस्त 2026 को जिले के तीनों अनुमंडल मुख्यालयों में स्थित चयनित विद्यालयों में परख ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक तैयारी का आकलन होने के साथ-साथ बोर्ड परीक्षा के लिए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

उपायुक्त ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि वे अपने विद्यालय के अधिक से अधिक कक्षा 10 के छात्र-छात्राओं को परख ओलंपियाड में भाग लेने के लिए प्रेरित एवं सूचित करें।

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