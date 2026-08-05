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आज होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों को शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष अभियान चलाकर नागरिकों के नाम दर्ज करने का काम किया जाएगा।

आज होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को जिले में शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के सफल संचालन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया ।

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बैठक का विवरण

बैठक में बताया गया कि 05 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित है। इस दौरान सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा त्रुटियों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 08 एवं 09 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष दावा-आपत्ति शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जाएं। साथ 05 अगस्त को 11 बजे से 01 बजे तक सभी स्तर से हैशटैग कार्यक्रम #NewVoters चलाया जाएगा। आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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विशेष ग्राम सभा की तैयारी

बैठक में 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा तथा 01 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में त्रुटि पाई जाती है तो आवश्यकतानुसार प्रपत्र-8 के माध्यम से संशोधन कराने की अपील की जाएगी।

होम-टू-रोल वेरिफिकेशन अभियान

बैठक में यह भी बताया गया कि 25 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने, गलत मतदान केंद्रों पर दर्ज नामों का स्थानांतरण कराने, अन्य राज्यों में दर्ज परिवार के पात्र सदस्यों का आवश्यक प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने तथा प्रत्येक घर पर एक परिवार–एक साथ स्टीकर चस्पा करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी , सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तारीख क्या है?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के सफल संचालन के लिए समीक्षा बैठक में बताया गया कि 05 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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