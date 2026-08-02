क्लस्टर प्रतियोगिता में एसजेडीएवी पब्लिक स्कूल का शानदार प्रदर्शन
चाईबासा के एसजेडीएवी पब्लिक स्कूल के 233 विद्यार्थियों ने डीएवी स्पोर्ट्स 2026 क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया और 256 पदक जीते। इनमें 146 स्वर्ण, 70 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल हैं। विद्यालय के प्राचार्य ओपी मिश्रा ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी।
चाईबासा। एसजेडीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा के विद्यार्थियों ने डीएवी स्पोर्ट्स 2026 क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के 233 छात्र-छात्राओं ने एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, स्नूकर, मुक्केबाजी एवं योग सहित विभिन्न खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन एवं खेल भावना का परिचय देते हुए कुल 256 पदक अर्जित किए, जिनमें 146 स्वर्ण, 70 रजत तथा 40 कांस्य पदक शामिल हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य सह एआरओ ओपी मिश्रा ने सभी विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई दी।
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