पीयर एजुकेटर स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी : डीसी
चाईबासा में साथिया वॉलिंटियर्स को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकें। उपायुक्त मनीष कुमार ने किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
चाईबासा, संवाददाता। जिले में साथिया वॉलिंटियर्स को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्वयं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ समाज को भी इसके लिए प्रेरित कर सकें। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साथिया (पीयर एजुकेटर) स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह जानकारी उपायुक्त मनीष कुमार ने दी। उपायुक्त मंगलवार को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत जिला स्तरीय साथिया (पीयर एजुकेटर) एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षित साथिया अपने-अपने क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बाल विवाह, यौन शोषण, बाल तस्करी, नशा मुक्ति, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर जनजागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में जागृति क्लब का गठन किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को उमंग कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही उन्होंने प्रत्येक माह 8 एवं 24 तारीख को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नामित साथिया (पीयर एजुकेटर) वॉलिंटियर्स को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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