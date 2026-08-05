पीयर एजुकेटर स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी : डीसी

चाईबासा, संवाददाता। जिले में साथिया वॉलिंटियर्स को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे स्वयं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ समाज को भी इसके लिए प्रेरित कर सकें। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साथिया (पीयर एजुकेटर) स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह जानकारी उपायुक्त मनीष कुमार ने दी। उपायुक्त मंगलवार को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत जिला स्तरीय साथिया (पीयर एजुकेटर) एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षित साथिया अपने-अपने क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बाल विवाह, यौन शोषण, बाल तस्करी, नशा मुक्ति, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर जनजागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।