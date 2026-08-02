अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान कर नाम हटेगा

चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान कर उनका विलोपन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आधार सीडिंग को अगले एक माह के भीतर 95 प्रतिशत तथा मोबाइल सीडिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। समीक्षा के दौरान साइलेंट राशन कार्ड होल्डर एवं लैंड होल्डर श्रेणी के अपात्र कार्डधारियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।बैठक

में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाव एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने नियमित जांच कराने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित मात्रा में चावल एवं गेहूं समय पर संबंधित गोदामों तक पहुंचे और वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न गोदामों एवं डीलरों के पास उपलब्ध अतिरिक्त नमक का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने तथा चना दाल के वितरण, शेष स्टॉक एवं क्षतिग्रस्त सामग्री का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, प्रशिक्षु आईएएस, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।