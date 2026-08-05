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नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यालय टॉपर होंगे सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले छात्रों को फाइनल परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन पर सम्मानित किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने 156 छात्रों का चयन किया है जिन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ सके।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यालय टॉपर होंगे सम्मानित

चाईबासा, संवाददाता। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हाई स्कूल तथा इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो फाइनल परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं, वैसे छात्र-छात्राओं को प्रशस्तिपत्र एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस आशय को लेकर जिला शिक्षा विभाग प्रयत्नशील है। विभाग की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े और यहां के भी बच्चों को रैंक प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाए। विभाग द्वारा ऐसे 156 बच्चों को चिह्नित किया गया है, जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उर्तीण हुए हैं।

ऐसे बच्चों को मेडल और प्रशस्ति देकर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी विद्यालयों के शिक्षक या सरकारी सहायक आचार्यो के बीच आई कार्ड का वितरण किया जाएगा।

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