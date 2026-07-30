यौन उत्पीड़न के मामले में चाचा को बीस वर्ष की सजा

यौन उत्पीड़न के मामले में चाचा को बीस वर्ष की सजा
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा भुगतान न करने पर अतिरिक्त
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने दस साल के बच्चे और आठ साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में चाचा को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर अस्सी हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि घटना चार साल पूर्व की है। नोएडा के सेक्टर 24 थाने में आरोपी मुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि चार जुलाई 2021 को उसका बेटा बाथरूम से बाहर आया तो वह कमजोरी महसूस कर रहा था।
उसने बताया कि चाचा मुकुल ने उससे गलत काम कराया था। अश्लील वीडियो और फोटो दिखाया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन डर के कारण शिकायत नहीं की। वहीं 14 मार्च, 2022 को बेटी के निजी अंगों से खून निकलता दिखा तो उसने बताया कि चाचा मुकुल उसे कमरे में ले गया और यौन शोषण किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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