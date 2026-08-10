बीएड: पांचवें चरण के लिए 5,680 अभ्यर्थियों की सूची जारी
मुजफ्फरपुर, सीईटी-बीएड 2026 के पांचवें चरण की काउंसिलिंग के लिए 5,680 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। अभ्यर्थी 11 व 12 अगस्त को नामांकन ले सकेंगे। नामांकित होने के लिए विभिन्न दस्तावेज लाना आवश्यक है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सीईटी-बीएड 2026 के पांचवें चरण की काउंसिलिंग के लिए 5,680 अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी कर दी गई। सूची में शामिल अभ्यर्थी 11 व 12 अगस्त को अपने आवंटित महाविद्यालय में नामांकन ले सकेंगे।
काउंसिलिंग प्रक्रिया
राज्य नोडल अधिकारी प्रो. संजय कुमार ने बताया कि पांचवें चरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में आवंटन के बावजूद नामांकन नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। रिक्त सीटों के आधार पर उन्हें नामांकन का एक और अवसर दिया जा रहा है।
आवश्यक दस्तावेज
नामांकन के समय अभ्यर्थियों को अपने सीईटी-बीएड 2026 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड-रैंक कार्ड, आवंटन पत्र, आवेदन पत्र की प्रति, आधार कार्ड, अन्य वैध पहचानपत्र, स्नातक की अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र, मैट्रिक की अंक तालिका व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), निवास प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), दिव्यांगता प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो तथा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की मूल प्रति एवं आवश्यक छायाप्रति साथ ले जाना होगा।
नामांकन शुल्क
अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 3,000 की सीट कन्फर्मेशन राशि जमा करनी होगी, जो नामांकन शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें। अभ्यर्थी अपना आवंटन एवं नामांकन संबंधी विवरण सीईटी-बी-एड की आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर देख सकते हैं।
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