आनंदशाला शिविर में प्रशिक्षुओं को मिले सोशल इंटर्नशिप के प्रमाण पत्र

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र के सहयोग से शैल कला एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा आयोजित दो माह की आनंदशाला शिविर सोशल इंटर्नशिप का समापन प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पं. रमेश लेखवार 'अत्रि' ने की, जबकि कवि श्रीकांत श्री मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश प्रताप विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्रसेवा, संस्कार और सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रेरित किया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. स्वामी एस. चन्द्रा ने कहा कि भविष्य में भी युवाओं को संस्कृति संरक्षण और सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए ऐसे शिविर आयोजित होंगे।