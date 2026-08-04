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कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेताओं का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के शिवपुर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में कोलकाता में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सत्यानारायण कराटे अकादमी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में डॉ. विपिन और अन्य सदस्यों ने विजेताओं को बधाई दी।

कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेताओं का स्वागत

वाराणसी। शिवपुर में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कोलकाता में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार करने प्रदर्शन करने वाले सत्यानारायण कराटे अकादमी के खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष डॉ. विपिन, सोसाइटी सदस्य शैलेन्द्र प्रधान, पल्लवी, नीरजा, सेंसेई सत्यानारायण मौर्य ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

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