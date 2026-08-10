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हल्दीघाटी की मिट्टी को नमन कर एकता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने 'हल्दीघाटी की पावन मिट्टी को नमन' कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रसून सिंह ने की। संजय चौहान ने हल्दीघाटी के गौरवशाली इतिहास और महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा की। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

हल्दीघाटी की मिट्टी को नमन कर एकता का दिया संदेश

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले रविवार को एक निजी स्कूल में ‘हल्दीघाटी की पावन मिट्टी को नमन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रसून सिंह ने की। इस अवसर पर संजय चौहान ने हल्दीघाटी के गौरवशाली इतिहास और महाराणा प्रताप के शौर्य पर प्रकाश डाला। मौके पर रजनीश सिंह, गोल्डन सिंह तोमर, राज किशोर सिंह, राघव सिंह, विकास सिंह, शंकर सिंह, धनंजय मंडल, आफताब आलम, नितेश सिंह, अमित सिंह आदि मौजूद थे।

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