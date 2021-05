सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका पर केंद्र हाई कोर्ट में दिया जवाब, कहा- कानून का दुरुपयोग है यह अर्जी

कोरोना महामारी के बीच राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रखने को लेकर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। अपने जवाब में केंद्र ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को जारी रखे जाने का बचाव किया है और इसे रोकने के लिए दायर की गई याचिका को 'कानून का दुरुपयोग' करार दिया है। केंद्र ने कोर्ट से याचिका को खारिज करने की मांग भी की है।

हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट का काम रोकने संबंधी याचिका को लेकर केंद्र ने अपना जवाब दाखिल किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि वह मामले की सुनवाई कल यानी बुधवार को करेगा।

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है, 'इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दायर की गई याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इस प्रोजेक्ट को लटकाने का एक और प्रयास भर है।'

Centre defends ongoing work in Central Vista Projects and says petition seeking to stop the construction of the project is "sheer abuse of the process of law and is one more attempt to stall the project." Centre urges Delhi High Court to dismiss the petition.