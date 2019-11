राम मंदिर निर्माण पर कानून के SC के आदेश का श्रेय सरकार नहीं ले सकती: शिवसेना

अयोध्या विवाद पर कल यानि 9 नवंबर को आने वाले फैसले की जानकारी के बाद शिवसेना ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हमने सरकार से राम मंदिर के निर्माण पर कानून बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, तो सरकार इसका श्रेय नहीं ले सकती। बताते चलें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी उथल-पुथल जारी है जिसके चलते शिवसेना और बीजेपी में तनाव बना हुआ है। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे।

गौरतलब है कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार को सुबह 10 बजे तक फैसला आ सकता है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आज ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह अन्य सीनियर अधिकारियों के बीच बैठक हुई।

