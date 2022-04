बिजली को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच ब्लेम गेम शुरू, कोयला का बकाया पैसा ना देने का आरोप

बिजली संकट से जूझ रहे देश में अब केंद्र और राज्यों के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। एक तरफ राज्य केंद्र पर कोयला ना देने का आरोप लगा रहे हैं वहीं केंद्र कोयले की बकाया राशि की मांग कर रहा है।

इस खबर को सुनें