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जमुई एवं झाझा के केन्द्रीयकृत एमडीएम रसोइघर का सतत होगा निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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झाझा और जमुई के केन्द्रीयकृत एमडीएम रसोईघर का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि भोजन का पैकेजिंग स्वच्छ हो और स्कूलों में सुरक्षित पहुंचाया जाए। विभिन्न प्रखंडों के भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा।

जमुई एवं झाझा के केन्द्रीयकृत एमडीएम रसोइघर का सतत होगा निरीक्षण

झाझा । नगर संवाददाता जमुई एवं झाझा के केन्द्रीयकृत एमडीएम रसोईघर का लगातार निरीक्षण होगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के प्रखंड साधन सेवी एवं निरीक्षी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीयकृत रसोईघर में बनाए गए भोजन को स्वच्छ कंटेनर में पैक करते हुए संबंधित विद्यालय में सुरक्षित वाहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है अथवा नहीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय जमुई (मध्याह्न भोजन योजना शाखा) के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नितेश कुमार ने जमुई, खैरा, झाझा एवं सोनो प्रखंडों के मध्याहन भोजन योजना के प्रखंड प्रखंड साधन सेवियों को उक्त विषय की चर्चा करते हुए स्वयं सेवी संस्था, दयावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाईटी, जमुई एवं झाझा के केन्द्रीयकृत रसोईघर का लगातार / सतत् निरीक्षण के संबंध में कहा है।

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स्वयं सेवी संस्था, दयावती एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसाईटी, जमुई एवं झाझा के केन्द्रीयकृत रसोईघर का लगातार बारी-बारी से प्रतिदिन अचूक रुप से निरीक्षण / अनुश्रवण किया जाना है। जिसमें स्वंय सेवी संस्था के भोजन की गुणवत्ता, मेनू का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, केन्द्रीयकृत रसोईघर की साफ-सफाई, केन्द्रीयकृत रसोईघर पर कितने बजे से मध्याहन भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। समय अंकित करेंगे, केन्द्रीयकृत रसोईघर में खाद्यान्न के भंडारण एवं रख-रखाव के प्रबंध की व्यवस्था समेत कई अन्य विंदूओं पर काम करने की बात कही गयी है।

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