केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन को आवेदन शुरू

मधेपुरा में एसएनपीएम हाई स्कूल के भवन में केन्द्रीय विद्यालय का संचालन शुरू हो गया है। अभिभावक नामांकन के लिए उत्साहित हैं और आवेदन 30 जुलाई से 10 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। विद्यालय में कक्षा पांच तक की पढ़ाई होगी और स्थायी भवन के लिए साहुगढ़ में जमीन आवंटित की गई है।

मधेपुरा, नगर संवाददता शहर के एसएनपीएम हाई स्कूल के भवन में केन्द्रीय विद्यालय का संचालन शुरू हो गया है। विद्यालय में नामांकन कराने के लिए अभिभावक बेहद उत्साहित हैं। नामांकन के लिए आवेदन जमा करने के लिए शुक्रवार को अभिभावकों की भीड़ लगी रही।

नामांकन प्रक्रिया मालूम हो कि केन्द्रीय विद्यालय में फिलहाल कक्षा पांच तक की पढ़ाई शुरु होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बालवाटिका-1, 2, 3 और कक्षा 1 से 5 तक के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑफलाइन आवेदन 30 जुलाई से शुरू हो गयी है। आगामी 10 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। फिलहाल विद्यालय का संचालन एसएनपीएम प्लस-टू विद्यालय, सुभाष चौक स्थित अस्थायी परिसर से होगा।

स्थायी भवन की जानकारी केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के लिए मधेपुरा अंचल के मौजा साहूगढ़ में 5 एकड़ 50 डिसमिल 156 वर्ग कड़ी सरकारी भूमि 30 वर्ष की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध करा दी है। इसी भूमि पर विद्यालय का अपना परिसर विकसित किया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया विद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका 2026-27 के अनुरूप होगा। आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर आवेदन किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकरण से प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा, अंतिम नामांकन उपलब्ध सीटों और केवीएस के नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत से मधेपुरा और आसपास के हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई शिक्षा का लाभ मिलेगा।

प्रधानाचार्य की जानकारी केन्द्रीय विद्यालय मधेपुरा के प्रधानाचार्य कुमार ठाकुर ने बताया कि एसएनपीएम हाई स्कूल के भवन में केन्द्रीय विद्यालय का संचालन शुरू किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए साहुगढ़ में जमीन आवंटित हो चुकी है। दो दिनों के अंदर 271 रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभिभावकों ने लिया है। आगामी 10 अगस्त तक नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।