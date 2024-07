ट्रेनों में स्टंट करने वाले हो जाएं सावधान; रेलवे ने जारी की चेतावनी, अब होगा सख्त ऐक्शन

मुंबई के सेवरी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन पर चढ़कर एक अज्ञात लड़के को खतरनाक कलाबाजी करते देखा गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मध्य रेलवे ने चेतावनी जारी की।

robbery in train due to signal failure thieves disappeared in dark with goods worth lakhs

Niteesh Kumar Sun, 14 Jul 2024 11:01 PM एजेंसी,मुंबई