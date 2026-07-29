गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संग संस्कार से मिलती सफलता: विवेक

फोटो- 7, 8कैप्सन- मेधावी बच्चे को पुरुस्कृत करते अतिथिगण, कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चेगुणवत्तापूर्ण शिक्षा संग संस्कार से मिलती स

ललितपुर। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नवीन छात्र पदाधिकारियों के अलंकरण व शपथ ग्रहण के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम, परिश्रम एवं जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की गई।

कार्यक्रम की मुख्य बातें कार्यक्रम मुख्य अतिथि जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वीर ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, संस्कार, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति का विशेष महत्व है। आज के विद्यार्थी ही देश के भविष्य निर्माता हैं। विद्यार्थियों को अच्छे संस्कारों को अपनाकर समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। बब्बू राजा बुंदेला ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने नवनियुक्त छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए उनको प्रेरित किया।

विद्यार्थियों का विकास ध्रुव सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक जागरुकता और सकारात्मक सोंच का विकास भी आवश्यक है। दीपक पराशर ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास आवश्यक है। विद्यालय चेयरमैन डीएस विवेक ने कहा कि अलंकरण समारोह विद्यार्थियों के लिए केवल पद व सम्मान प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझने और उसको निभाने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ संस्कारवान, अनुशासित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली नमी जैन, 92.40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले लक्ष्य अग्रवाल, कक्षा 10वीं में 95.80 प्रतिशत अंक लेने वाली शिवानी पटेल, 94.60 फीसद नंबर पाने वाले सक्षम पाल व 93 प्रतिशत नंबर प्राप्त करने वाले जय पुरोहित को शील्ड व प्रमाण पत्र सौंपे गए।

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हेड ब्वाय बने राज, हेड गर्ल बनी आराध्या

छात्र पदाधिकारी नियुक्ति ललितपुर। समारोह में विद्यालय के चार हाउस के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर विद्यालय के नवनियुक्त छात्र पदाधिकारियों को पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई गई। विद्यालय के हेड ब्वाय राज यादव कक्षा 12 व हेड गर्ल आराध्या निरंजन कक्षा 12 ने छात्र नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। वहीं परफेक्ट ब्वाय शामेंद्र प्रताप कक्षा 12 व परफेक्ट गर्ल तेजस्वनी कक्षा 12 को उनके पद की शपथ दिलाई गई। खेल क्षेत्र में विद्यार्थियों का नेतृत्व करने के लिए स्पोर्ट्स कैप्टन आरुष सिरवैया कक्षा 11, स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन जानवी गंधर्व कक्षा 11 को बनाया गया। कल्चरल हेड कुनाल जैन कक्षा 12 व कल्चरल वाइस हेड रिहान कक्षा 11 को चुनाव गया।