सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाली संस्थानों की पहचान होगी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिए हैं कि सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की पहचान की जाए। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन में सुधार करना और नागरिक समस्याओं को कम करना है। इसके तहत बड़े उपभोक्ताओं को विशेष पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।
सौ किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाली संस्थानों की पहचान होगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों को इन्हें सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यहां से निकलने वाले कचरे का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। आधुनिक जीवनशैली के साथ ही घरों से निकलने वाले कचरे की तादाद में देशभर में ही बढ़ोतरी हुई है। इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किए जाने से तमाम किस्म की नागरिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। कचरा प्रबंधन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे संस्थानों, परिसरों, कार्यालयों आदि की पहचान शुरू की गई है, जहां पर हर दिन सौ किलो से ज्यादा ठोस कचरा पैदा होता है।
इसके अलावा, 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल या 40 हजार से लीटर से ज्यादा पानी की खपत करने वाले संस्थानों को भी बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा जाता है।सीबीसीपी ने सभी राज्य प्रदूषण बोर्ड और समितियों को कहा कि वे अपने यहां के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को बल्क वेस्ट जेनरेटर की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन सभी को एक विशेष पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सके। इससे यहां पर पैदा होने वाले कचरे और उसके प्रबंधन के बारे में ज्यादा समुचित निगरानी करना संभव होगा।
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