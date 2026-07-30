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केन्द्रीय पेंशन लाभुकों को एक साथ चार माह का होगा भुगतान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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संविधान में पेंशन के लाभ के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 28,766 लाभुकों को 8.42 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्हें चार महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और रुपये इस सप्ताह उनके खातों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है।

केन्द्रीय पेंशन लाभुकों को एक साथ चार माह का होगा भुगतान

लंबे समय से इंतजार कर रहे केन्द्रीय पेंशन योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी। इस योजना से जुड़े पूर्वी सिंहभूम जिले के 28,766 लाभुकों की पेंशन के लिए जिला प्रशासन को 8.42 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। लाभुकों को एकमुश्त चार महीने की पेंशन अर्थात चार-चार हजार रुपए एक साथ मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से चार माह की पेंशन भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अप्रैल से जुलाई माह तक की पेंशन लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह लाभुकों के खाते में राशि चली जाएगी。

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केन्द्रीय पेंशन योजनाएँ

केन्द्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तीन प्रकार की पेंशन का भुगतान करती है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गाधी राष्ट्री विकलांग पेंशन योजना शामिल हैं। जिले में केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 23,396, विधवा पेंशन की 5059 और विकलांग पेंशन के 311 लाभुक हैं। जिला प्रशासन को वृद्धावस्था पेंशन मद में दो करोड़ 33 लाख 96 हजार, विधवा पेंशन मद में पांच करोड़ 70 लाख 59 हजार और विकलांगता पेंशन मद में 37 लाख 94 हजार रुपए का आवंटन मिला है।

पेंशन भुगतान अद्यतन स्थिति

जिले में राज्य सरकार से मिलने वाली सभी पेंशन भुगतान अद्यतन है। अर्थात जुलाई माह का भुगतान हो चुका है। परंतु केन्द्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार को राशि ही उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसकी वजह से केन्द्रीय पेंशन धारक परेशान हो गये थे। कुछ लोग प्रतिदिन डीसी ऑफिस पेंशन भुगतान की उम्मीद में पहुंच जाते थे। इस वजह से कोषांग के अधिकारी और कर्मचारियों को जवाब देते नहीं बन रहा था कि कब उनके खाते में राशि भेजी जाएगी।

प्रश्नोत्तर

पूर्वी सिंहभूम जिले में पेंशन का आवंटन कितने लाभुकों के लिए किया गया है?
पूर्वी सिंहभूम जिले में पेंशन का आवंटन 28,766 लाभुकों के लिए किया गया है।

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