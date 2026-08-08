चिटाही पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने छात्रों के आंदोलन पर हेमंत सरकार को घेरा

बरोरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धनबाद सांसद ढुलू महतो के कार्यालय पर छात्रों के आंदोलन को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलनरत छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा है, जबकि सरकार ने अभी तक उचित कदम नहीं उठाए हैं।

बरोरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ शनिवार को चिटाही स्थित धनबाद सांसद ढुलू महतो के आवासीय कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर धनबाद सांसद ढुलू महतो एवं बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया।

छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया इस दौरान राजधानी रांची में छात्रों के जारी आंदोलन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को करीब आधा माह बीत चुका है, लेकिन सरकार छात्रों की ओर आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि बैठक की गई, लेकिन बैठक करने की आवश्यकता ही क्या है, जब छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं।

छात्रों की मांगें संजय सेठ ने कहा कि छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि झारखंड में बहाली के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है और नौकरी का एक-एक पद लाखों व करोड़ रुपये में बिकने की बात सामने आ रही है। छात्रों की मांग है कि जांच के माध्यम से पता लगाया जाए कि यह पैसा किन-किन लोगों तक पहुंचा।

मामले की गंभीरता उन्होंने कहा कि झारखंड में सिपाही भर्ती की दौड़ के दौरान 14 युवाओं की मौत हो गई, लेकिन उनके परिवारों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। संजय सेठ ने आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है। इतने लंबे आंदोलन के बावजूद छात्रों ने कोई देशविरोधी नारा नहीं लगाया और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार का दायित्व उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्र बाहर से पिज्जा-बर्गर मंगाकर नहीं खा रहे, बल्कि स्वयं दाल-भात बनाकर भोजन कर रहे हैं। सरकार को बैठक के बजाय छात्रों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

विकास और योजनाएं आवासीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री के साथ क्षेत्र के विकास, संगठन को और मजबूत करने तथा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई।

सांसद ढुलू और विधायक शत्रुघ्न ने कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है। उनके आगमन से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मौके पर पार्टी के बिकेश सिंह,काजल सिंह,अनिल उपाध्याय,राजेश सिंह, नकुल चौहान, मुकेश सिंह,आकाश पांडे,मनु कुमार,राजू शर्मा,राजेश कुमार ,सिंटू मिश्रा, सरोज विश्वकर्मा,पिंटू डे, हनी सिंह सहित सैंकड़ों की संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।