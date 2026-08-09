केंद्रीय मंत्री देवपहाड़ी पहुंच वज्रपात में मारे गए छात्रों के परिवारों को दिया भरोसा
कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने देवरी में वज्रपात में मारे गए छात्रों और किसान के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मंत्री ने सावधानी बरतने की अपील की और सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराने की बात कही।
देवरी। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को देवरी के बांसडीह, बिलोटांड़ व देवपहाड़ी पहुंची। जहां पिछले दिनों वज्रपात की घटना में मारे गए चार छात्रों एवं किसान के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाते हुए उन्हें हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने मृतकों के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मंत्री ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा में अपनों को खोने का दु:ख बेहद पीड़ादायक है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और नियमानुसार मिलनेवाली सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी।बता
दें कि मंगलवार को अचानक हुए वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में देवपहाड़ी के तीन, बिलोटांड़ के एक छात्र और तिलैयडीह गांव के एक किसान की जान चली गई थी। हादसे की खबर मिलते ही संबंधित गांवों में अफरा-तफरी मच गई थी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ग्रामीणों से भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने आकाशीय बिजली चमकने और तेज गरज के समय लोगों को खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे अथवा अन्य असुरक्षित स्थानों पर जाने से बचने एवं घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। मौके पर दिनेश यादव, गौरवानंद जी महाराज, बमशंकर उपाध्याय, वकील साव, राजकुमार राम, नवीन तिवारी, नवीन राय, सज्जन तिवारी, गौतम तिवारी, जितेंद्र राय आदि लोग मौजूद थे।
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