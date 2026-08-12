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बीजापुर में बनेगा जंगल वारफेयर कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में केंद्रीय जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित करेगी। यह संस्थान जवानों को जंगल युद्ध और अभियानों के लिए प्रशिक्षित करेगा। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया नक्सली गतिविधियों के प्रभावी मुकाबले के लिए की जा रही है।

बीजापुर में बनेगा जंगल वारफेयर कॉलेज

केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में केंद्रीय जंगल वारफेयर कॉलेज बनाएगी। कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहे क्षेत्र में इस संस्थान के माध्यम से जवानों को जंगल में युद्ध और अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजापुर में केंद्रीय जंगल युद्ध कॉलेज (सीआरपीएफ) और बिहार के किशनगंज में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (सीआईएसएफ) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने बताया कि देशभर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुल 83 प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार, आधुनिकीकरण और उन्नयन जरूरत के आधार पर किया जा रहा।

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