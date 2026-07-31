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जिले में दम तोड़ रही लारजेस्ट ग्रेन भंडारण योजना, अब तक एक ही आवेदन

By Hindustan | Bureau
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जिले में दम तोड़ रही लारजेस्ट ग्रेन भंडारण योजना, अब तक एक ही आवेदन

कटिहार, निज प्रतिनिधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। इस योजना के तहत इच्छुक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स में पांच से 50 हजार एमटी क्षमता का गोदाम बनाया जाना है। इसके लिए पैक्स को कम से कम 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना होगा। उच्च क्षमता का गोदाम बनने से पैक्सों को अनाज भंडारण में सुविधा होगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि अब तक फलका प्रखंड के सालेहपुर पैक्स से ही पांच हजार एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। अब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पायी है।

बताते चलें कि जिले में पैक्सों की संख्या 238 है। जबकि 16 व्यापार मंडल में वर्तमान में 13 क्रियाशील है। अधिकांश पैक्सों के पास एक हजार एमटी या इससे कुछ अधिक क्षमता का ही गोदाम है। कई पैक्सों को तो गोदाम भी नहीं है। धान व गेंहू खरीद के सीजन में किसानों से खरीद किए गए धान व गेंहू का भंडारण किसी तरह किया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लारजेस्ट ग्रेन स्टोरेज के लिए पिछले वर्ष योजना तैयार की थी। इसको लेकर सहकारिता विभाग को सभी पैक्सों से आवेदन लेने को कहा गया था। अब तक महज सिर्फ एक पैक्स से ही आवेदन मिलने तथा इस आवेदन को भी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण जिले में अन्न भंडारण योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। गोदाम निर्माण के लिए सरकार द्वारा 33 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शेष राशि का ऋण देने की भी सुविधा दी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा किसी तरह की रूचि नहीं दिखाई जा रही है। गोदाम निर्माण नाबार्ड से अधिकृत कंपनी नैबकॉन द्वारा कराया जाना है। निर्माण कार्य में खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन भी नैबकॉन द्वारा ही दिया जाएगा। गोदाम निर्माण के साथ फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने को लेकर भी पैक्सों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। जिले में मक्का व मखाना की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। मक्का व मखाना आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब तक नहीं लग पायी है। पैक्सों के पास उच्च क्षमता का गोदाम होने से किसान अपना अनाज वहां भंडारित कर सकते हैं। इस एवज में पैक्सों को भी आर्थिक लाभ होगा। जगह के अभाव में अनाज खराब व बर्बाद होने की संभावना भी नहीं रहेगी। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पैक्सों के लिए नया गोदाम बनाए जाने को तत्काल कोई नई योजना नहीं है। लारजेस्ट ग्रेन स्टारेज योजना को लेकर ही विभागीय स्तर से कवायद की जा रही है। विभागीय स्तर से आवश्यक पहल किए जाने के बाद भी पैक्स इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हलांकि कई पैक्सों के पास एक एकड़ से कम जमीन भी इसमें बड़ी बाधा है। जिन पैक्सों के पास मानक के अनुरूप जमीन है भी तो वहां से आवेदन नहीं मिला है।

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