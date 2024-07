केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, सहयोगी दलों को भी दी जगह; देखें लिस्ट

NITI Aayog: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन के बेरी उपाध्यक्ष होंगे। डॉ वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉ वीके पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्ण कालिक सदस्य बनाया गया है।

gujarat tops niti aayog state energy and climate index in the larger states category kerala second

Himanshu Jha Wed, 17 Jul 2024 05:30 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।