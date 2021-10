देश केंद्र सरकार का NTPC को आदेश- दिल्ली को जरूरत के मुताबिक करें बिजली सप्लाई Published By: Himanshu Jha Tue, 12 Oct 2021 09:01 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।

Your browser does not support the audio element.