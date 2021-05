केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, हेल्पलाइन नंबरों को दिखाने को कहा

केंद्र सरकार ने रविवार को प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने में सरकार की मदद करें। सरकार ने चैनलों से राष्ट्रीय स्तर की चार हेल्पलाइन नंबरों को दिखाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा कि वह तीन चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है - कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड-उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण।

एडवाइजरी में सरकार ने कहा कि कोरोना के रोजाना मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी संख्या ज्यादा ही है। सरकार ने कहा, ''पिछले कई महीनों में, सरकार ने प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न उपकरणों और मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता पैदा की है। नागरिकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी बनाए और प्रचारित किए गए थे।''

