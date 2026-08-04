Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जोड़ : अनुपूरक बजट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में आईटीआई व पॉलीटेक्निक के बाद

जोड़ : अनुपूरक बजट

इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में आईटीआई व पॉलीटेक्निक के बाद अब तीन तकनीकी विश्वविद्यालयों व राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग टाटा कंपनी की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगा। अनुपूरक बजट में इसके लिए दो लाख का टोकन बजट अभी दिया गया है।तीनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों जिसमें एकेटीयू, एचबीटीयू, एमएमएमयूटी, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में टाटा के सहयोग से यह सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां पर युवाओं को अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। टाटा की ओर से यहां पर अत्याधुनिक क्षेत्र की मशीनों की स्थापना की जाएंगी और प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बजट -- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 1500 करोड़ की बूस्टर डोज

31 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा के सहयोग से स्थापित होंगे। अनुपूरक बजट में 382 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले 90 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में इसे स्थापित करने को धन दिया जा चुका है।वहीं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में पहले से चल रहे निर्माण कार्य व अन्य जरूरत वाले कार्य के लिए भी 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के एकीकृत कार्यालय के लिए दो करोड़ की धनराशि दी गई है।

ये भी पढ़ें:चुनावी साल में विकास की राह पर योगी सरकार का बजट
ये भी पढ़ें:कैबिनेट फैसला--- लखनऊ और नोएडा में डीप टेक हब को मंजूरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Engineering Colleges Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।