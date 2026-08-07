पहली बार आज ही भागलपुर आए थे गांधीजी
भागलपुर में महात्मा गांधी के अंग प्रदेश में पहली बार आगमन के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ गांधीवादी और गांधी विचार विभाग के छात्र मौजूद रहे। वक्ताओं ने गांधीजी की भागलपुर यात्रा के बारे में जानकारी साझा की।
भागलपुर। स्थानीय जैन धर्मशाला में अंग प्रदेश में महात्मा गांधी के पहली बार आगमन के 100 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ गांधीवादी और गांधी विचार विभाग के छात्र भी मौजूद रहे। वक्ताओं में ख्यात गांधीवादी पुरुषोत्तम अग्रवाल, मनोज मीता आदि ने भागलपुर दौरे की कहानी बताई। वक्ताओं ने कहा कि गांधीजी चार बार भागलपुर आए थे।
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