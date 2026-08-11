ओल्ड एज होम में आज बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम
रांची। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में वृद्ध लोगों को भोजन वितरित किया जाएगा और उनके जीवन के अनुभव साझा किए जाएंगे। यह सम्मेलन स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा स्थापित किया गया था।
रांची। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को बरियातू रोड स्थित ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संगठन की सचिव अनुपमा प्रसाद ने बताया कि इस दौरान वरिष्ठजनों को भोजन वितरित किया जाएगा तथा उनके जीवन के अनुभवों व संदेशों को साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक संगठन की स्थापना स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू ने की थी।
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