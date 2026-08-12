जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, गणना ब्लॉक बनाने के निर्देश
भारत में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणना ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें करीब 800 लोगों को शामिल किया जाएगा। आवासीय ब्लॉकों की मैपिंग कर इन ब्लॉकों की सीमाएं प्राकृतिक सीमाओं के अनुसार तय की जाएंगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणना ब्लॉक बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एक गणना ब्लॉक में करीब 800 लोगों को शामिल किया जाएगा।रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि पहले चरण में आवासीय ब्लॉकों की मैपिंग कर गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनका आधार 800 लोगों की आबादी होगी।जहां आबादी 800 से अधिक होगी, वहां आवासीय ब्लॉकों को छोटे उप-ब्लॉकों में बांटा जाएगा। इनकी सीमाएं नदियों, सड़कों या अन्य प्राकृतिक और स्पष्ट स्थायी सीमाओं के आधार पर तय की जाएंगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी घर छूटे नहीं और किसी घर की दोबारा गणना न हो। गणना ब्लॉकों के आधार पर संक्षिप्त आवास सूची तैयार की जाएगी। यह पहले चरण में जुटाए गए आवास संबंधी आंकड़ों और दूसरे चरण में होने वाली जनसंख्या गणना के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी।
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